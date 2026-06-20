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Milli tekvandocular, Altay Dili Ülkeleri Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

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Türkiye Tekvando Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek Altay Dili Ülkeleri Gençler ve Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda 53 sporcuyla mücadele edecek. Organizasyon, 22-23 Haziran'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak.

Türkiye Tekvando Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek Altay Dili Ülkeleri Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Tekvando Federasyonu bünyesinde kurulan Altay Dili Tekvando Birliğinin ilk organizasyonu Kazakistan'da yapılacak.

Altay Dili Ülkeleri Gençler ve Büyükler Tekvando Şampiyonası, 22-23 Haziran tarihlerinde başkent Astana'da düzenlenecek.

Şampiyonaya birlik üyesi ülkeler Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moğolistan, Azerbaycan, Güney Kore, Japonya ve Rusya'dan sporcular katılacak.

Türkiye, organizasyonda 53 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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