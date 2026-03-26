Haberler

Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Ferdi Kadıoğlu'nun 53. dakikada attığı golle maçı kazanan Türkiye, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Stat: Tüpraş

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90 İrfan Can Kahveci), Barış Alper Yılmaz (Dk. 78 Orkun Kökçü), Arda Güler (Dk. 90 Ozan Kabak), Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Romanya : Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin (Dk. 66 Tanase), Hagi (Dk. 71 Stanciu), Dragomir, Man, Mihaila (Dk. 88 Baiaram), Birligea (Dk. 88 Miculescu)

Gol: Dk. 53 Ferdi Kadıoğlu ( Türkiye )

Sarı kartlar: Dk. 18 Dragomir ( Romanya ), Dk. 90+2 İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu ( Türkiye )

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Türkiye, play-off turu finaline yükseldi. Ay-yıldızlılar, finalde Slovakya- Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşılaşacak.

53. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Arda Güler'in sağdan uzun ve şık pasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra kaleci Radu ile karşı karşıya kaldı. Ferdi'nin altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

56. dakikada Man'ın sağdan ortasında arka direkte Mihaila, topu kafayla kale sahası önüne indirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası solunda Hagi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

61. dakikada ay-yıldızlılar ikinci gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

77. dakikada Romanya'nın sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası sağ çaprazında Mihaila'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

Türkiye, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu finaline yazdırdı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

