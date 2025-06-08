Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 2-1 Mağlup Etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 2-1 Mağlup Etti
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2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu hazırlıkları kapsamında Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynadığı hazırlık maçında 2-1 galip geldi. Maçta Türkiye'nin gollerini Arad Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

(ANKARA) -ABD ile hazırlık maçı oynayan Türkiye A Milli Futbol Takım sahadan 2-1 galip ayrıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takım ABD ile hazırlık maçı oynadı. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda saat 22.40'ta başlayan karşılaşmada Panama Futbol Federasyonundan hakem Fernando Moron düdük çaldı

ABD 1. dakikada Jack Mcglynn'in attığı golle Türkiye karşısında 1-0 öne geçti.  24. dakikada Arad Güler ve 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Türkiye skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Türkiye A Milli Takımı hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
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