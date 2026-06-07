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Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı, Avrupa Trophy Serisi'nde 4. oldu

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Türkiye 7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Hırvatistan'daki 2026 Avrupa Trophy Serisi'ni 4. sırada tamamlayarak Avrupa'nın en iyi dört takımı arasına girdi.

Türkiye 7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Trophy Serisi'ni 4. sırada tamamladı.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 takımın mücadele ettiği organizasyonda ay-yıldızlılar, turnuvayı 4. sırada bitirerek Avrupa'nın en iyi dört takımı arasına girmeyi başardı.

Organizasyonun ilk etabında İsviçre zirvenin sahibi olurken, Monako ikinci, Romanya ise üçüncü sırayı elde etti.

Milli takım, grup maçlarında Macaristan, Norveç ve Letonya karşısında aldığı galibiyetlerle C Grubu'nu namağlup lider tamamlamıştı.

Avrupa Trophy Serisi'nin ikinci etabı ise 26-28 Haziran tarihlerinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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