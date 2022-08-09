Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanmaya devam ediyor

TÜRKİYE, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalyaları toplamayı sürdürüyor.

56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı ve 24 branşta gerçekleşen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, yarışlardan madalyalarla ayrılıyor. Atletizm sırıkla atlama branşında Türkiye'yi temsil eden Demet Parlak ve Buse Arıkazan, 2017 yılında Azerbaycan İslami Dayanışma Oyunları'nda olduğu gibi altın madalyayı paylaştı. Finalde 4.00 metreyi geçen iki atlet de, ikinci kez aynı kürsüde yer almayı başararak tarihe geçti.