Türkiye, 4 yıl sonra elemelerde 6 gol yedi

Türkiye, 4 yıl sonra elemelerde 6 gol yedi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, elemelerde 4 yıl sonra yeniden kalesinde 6 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya'yı konuk ederken, tarihi bir mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip Mikel Merino'nun hat-trick yaptığı karşılaşmayı 6-0 kazandı. İspanyollara galibiyeti getiren diğer golleri Pedri (2) ve Ferran Torres kaydetti.

4 YIL SONRA KALEMİZDE 6 GOL

Vincenzo Montella yönetiminde Mart 2024'te Avusturya ile oynanan özel müsabakayı 6-1 kaybeden milliler, resmi karşılaşmalarda kalesinde 6 gol gördüğü son maçı 7 Eylül 2021'de Amsterdam'da Hollanda'ya karşı oynadı. 2022 Dünya Kupası elemelerinde farklı mağlup olan milliler, grupta tek yenilgi (6-1) alırken 2. olarak play-off oynadı.

60 YIL SONRA 6-0'LIK SKOR

A Milli Futbol Takımı, resmi karşılaşmalarda 6-0 mağlup olduğu son maç 1965 yılında oynandı. Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İstanbul'da oynanan mücadeleyi Çekoslovakya 6-0'lık skorla kazandı. 4 Nisan 1984'te Macaristan ile oynanan özel karşılaşma da konuk ekibin 6 farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
