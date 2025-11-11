Haberler

Türkiye, 25. Deaflympics Oyunları'na Güçlü Bir Kadro ile Katılıyor

Güncelleme:
Türkiye, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek 25. Deaflympics Oyunları'na toplam 186 sporcu ile katılmaya hazırlanıyor. Milli sporcular, 18 branşta madalya için mücadele edecek. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, sporculara olan güvencelerini ve organizasyonun önemini vurguladı.

Türkiye, işitme engelli sporcuların en büyük uluslararası organizasyonu olan 25. Deaflympics Oyunları'na tarihin en geniş ve en güçlü kadrolarından biriyle katılmaya hazırlanıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'yi 18 branşta toplam 186 sporcu temsil edecek.

Milli sporcularımız; futbol, hentbol, atletizm, yüzme, güreş, karate, bisiklet, tekvando, basketbol, voleybol, judo, oryantiring, bowling, tenis, masa tenisi, golf, atıcılık ve badminton branşlarında madalya mücadelesi verecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Deaflympics'in önemine vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deaflympics sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda azmin, dayanışmanın ve engelleri aşmanın simgesidir. Sporcularımız bu bilinçle sahaya çıkacak ve ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir."

Başkan Gözel, sporculara güven mesajı vererek, "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Devlet olarak, bakanlık olarak ve federasyon olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonrası artık hasat zamanı; emeklerin karşılığını alma zamanı. Sizlere güveniyoruz. Tokyo'da Allah'ın izniyle en iyisini yapacaksınız. Aynı birlik ruhuyla, aynı inançla olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Gözel ayrıca, kazanılacak her başarının milletimiz için büyük bir gurur kaynağı olacağını belirterek, "Japonya'da en iyi performansı ortaya koyarak elde edeceğimiz madalyaları ülkemize, devletimize ve milletimize armağan edeceğiz" dedi.

Tokyo 2025 Deaflympics hazırlık sürecinin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden Gözel, sözlerini şöyle tamamladı: "Artık her şey hazır, her şey tamam. Tek bir hedefimiz var: Tokyo 2025 Deaflympics. Tokyo'da yeni bir tarih yazmaya gidiyoruz." - İSTANBUL

Haberler.com
