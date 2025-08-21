Türkiye 21 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na Kötü Başladı

Türkiye 21 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Çin'e 3-1 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Milli takımın gruptaki 2. maçı ise yarın ABD ile olacak.

Milli takım, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 09.00'da ABD ile karşılaşacak.

Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk 4'e giren ekipler, adlarını son 16'ya yazdıracak.

