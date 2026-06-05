Üniversiteli sporcular, Dünya Şampiyonası için Brezilya yolunda

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından 8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde düzenlenecek Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada Türkiye adına; muaythai branşında 8, karate branşında 9 ve güreş branşında 18 sporcu olmak üzere toplam 35 üniversiteli milli sporcu mücadele edecek. Sporcular, uluslararası organizasyonda hem üniversitelerini hem de Türkiye'yi temsil etmek için mindere ve tatamiye çıkacak. 8 Haziran'da başlayacak Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası, 13 Haziran'da sona erecek.

MUTLU TÜRKMEN: ÜNİVERSİTELİ SPORCULARIMIZA GÜVENİYORUZ

Şampiyona öncesinde milli takıma başarı dileklerini ileten Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, "Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum. Üniversiteli sporcularımızın ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, kendilerine güveniyoruz. Tüm kafilemize başarılı ve sakatlıksız bir şampiyona temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı