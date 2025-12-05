Dünya Kupası kurası: Türkiye'nin olası rakipleri ABD, Avustralya ve Paraguay

Dünya futbolunun 42 ülkesi, Washington'daki kura çekimiyle gruplardaki yerini öğrendi. Türkiye, Dünya Kupası vizesini alırsa, D Grubu'nda ev sahiplerinden ABD, Paraguay ve Avustralya'yla mücadele edecek.

Kura çekimi sonucu gruplar şöyle oluştu:

Play-off turu C Yolu yarı finalinde Romanya ile eşleşen Milli Takım, bu turu geçerse 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Play-off'larda yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği turnuva 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da oynanacak. Organizasyon ilk kez 48 takımla oynanacak ve yaklaşık 40 gün sürecek. Böylece, en fazla katılımcının yer aldığı ve en uzun süren turnuva olacak.

Yeni sistem nasıl işledi?

2026 Dünya Kupası'nda kura sistemi, favori takımların erken eşleşmesini önleyecek şekilde tasarlandı.

Yeni prosedüre göre İspanya ve Arjantin gruplarının lideri olmaları hâlinde eleme tablosunun iki ayrı yarısına yerleştirildi.

Ardından İngiltere ve Fransa'dan biri aynı yarıya, diğeri karşı tarafa dağıtıldı.

Böylece bu dört takım, gruplarını zirvede bitirdikleri sürece birbirleriyle ancak yarı final veya finalde karşılaşabilecek.

12 grubun her birinde mutlaka bir Avrupa takımı yer aldı ve dört grupta ikinci bir Avrupa temsilcisi daha yer bulabildi.