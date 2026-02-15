Haberler

Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

Güncelleme:
Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenecek 2026 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 21 yaş altı kategorisinde 12 sporcu ile mücadele edecek. Şampiyona 17 Şubat'ta başlayacak ve final 21 Şubat'ta yapılacak.

2026 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde yarın malzeme kontrolü ve resmi antrenman atışlarıyla başlayacak organizasyon, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde yapılacak.

Türkiye, şampiyonaya 21 yaş altı kategorisinde 6'şar erkek ve kadın sporcuyla katılacak.

Eleme müsabakalarının 17 Şubat'ta başlayacağı organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli okçular şunlar:

Erkekler 21 yaş altı klasik yay: Hüseyin Kakaşçı, Toprak Türker, Muhammet Musab Gülay

Kadınlar 21 yaş altı klasik yay: Canse Duru Tarakçı, Naile İremsu Çevak, Diana Otçu

Erkekler 21 yaş altı makaralı yay: Yağız Sezgin, Kerem Özkan, Burak Bekir Arslan

Kadınlar 21 yaş altı makaralı yay: Begüm Yuva, Defne Çakmak

Kadınlar 21 yaş altı yalın yay: Dilara Ecem Deniz

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 21 Şubat Cumartesi günü bireysel madalya müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
