Türkiye, 2025 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Finale Yükseldi
Türkiye, Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen 2025 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milli takım, 2-0 geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı.
Türkiye, 2025 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada milli takım, yarı finalde İtalya ile karşılaştı.
İlk iki seti 25-17'lik skorlarla kaybeden ay-yıldızlı takım, sonraki setleri 25-23, 25-19 ve 15-6 alarak 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak finale çıktı.
Türkiye, yarın TSİ 20.00'de Çekya-Polonya maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor