Türkiye, 2025 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada milli takım, yarı finalde İtalya ile karşılaştı.

İlk iki seti 25-17'lik skorlarla kaybeden ay-yıldızlı takım, sonraki setleri 25-23, 25-19 ve 15-6 alarak 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak finale çıktı.

Türkiye, yarın TSİ 20.00'de Çekya-Polonya maçının galibiyle finalde karşılaşacak.