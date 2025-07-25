Türkiye, 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda Okçulukta İki Madalya Kazandı

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İstanbul'da düzenlenen 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda Türkiye, okçuluk branşında bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Zeynep Sezgin gümüş, Mustafa Birlik ise bronz madalya elde etti.

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda okçuluk branşında birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılan oyunlarda para okçuluk müsabakaları tamamlandı.

Yarışmada Türkiye'yi klasik yay 23 yaş altı açık kategorisinde Duygu Bardak, Mustafa Birlik, Yavuz Süleyman Çağlar, Ayşenur Güney ve Zeynep Sezgin; W1 23 yaş altı açık kategorisinde Zeynep Sena Saran temsil etti.

Milli sporculardan Zeynep Sezgin gümüş, Mustafa Birlik ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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