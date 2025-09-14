Türkiye, 2025 Ampute Futbol Uluslar Ligi'nde İkinci Oldu
Türkiye, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İngiltere'yi 5-1 yenerek ikinci sırayı elde etti. Ligin şampiyonu Polonya ise 2026 Dünya Kupası'na seri başı gitme hakkı kazandı.
Yavuz Selim Stadı'ndaki müsabakada, Türkiye'nin gollerini Tuncay Efe Hankulu, Ömer Güleryüz (2) ve Serkan Dereli (2) atarken İngiltere'nin tek golü ise Fisher Nathan'dan geldi.
Ligi Polonya 7 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, İngiltere 4 puanla üçüncü, İtayla ise puansız dördüncü tamamladı.
Şampiyon Polonya, 2026'da düzenlenecek Dünya Kupasına seri başı gitme hakkı elde etti.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor