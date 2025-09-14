Haberler

Türkiye, 2025 Ampute Futbol Uluslar Ligi'nde İkinci Oldu

Türkiye, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İngiltere'yi 5-1 yenerek ikinci sırayı elde etti. Ligin şampiyonu Polonya ise 2026 Dünya Kupası'na seri başı gitme hakkı kazandı.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İngiltere'yi 5-1 yenen Türkiye 2. oldu.

Yavuz Selim Stadı'ndaki müsabakada, Türkiye'nin gollerini Tuncay Efe Hankulu, Ömer Güleryüz (2) ve Serkan Dereli (2) atarken İngiltere'nin tek golü ise Fisher Nathan'dan geldi.

Ligi Polonya 7 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, İngiltere 4 puanla üçüncü, İtayla ise puansız dördüncü tamamladı.

Şampiyon Polonya, 2026'da düzenlenecek Dünya Kupasına seri başı gitme hakkı elde etti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
