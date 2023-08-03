Türkiye 2023'te 3.617 madalya kazandı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından bugün itibarıyla Türkiye'nin 2023 yılında kazandığı madalya sayılarını paylaştı. Bakan Bak, milli sporcularımızın 2023 yılında 1170 altın, 1269 gümüş, 1178 bronz olmak üzere toplamda 3 bin 617 madalya kazandıklarını duyurdu.

"BAŞARILARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

"2002 yılından bu güne dek başlatmış olduğumuz tesisleşme hamlesi içerisinde çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımlar neticesinde işte gururla paylaşıyoruz madalya tablomuzu. Sporcularımız göstermiş olduğu üst düzey performansla uluslararası alanda an itibarıyla 1170 altın, 1269 gümüş, 1178 bronz olmak üzere toplamda 3 bin 617 madalya kazandı. Bizler sporcularımızla gurur duyuyor, onları alkışlıyoruz. Başarılarımız artarak devam edecek. Onlar madalyalar için çok çalışmaya, bizler de onların hikayelerini yazmaları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."