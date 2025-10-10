Türkiye, 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 39 madalya kazanan Türkiye, tüm kategorilerde şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, serbest stilde 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz, grekoromende 2 altın, 6 gümüş ve 6 bronz, kadınlarda da 1 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalyayla Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Cluj-Napoca kentindeki organizasyonda altın madalya elde eden milli güreşçiler şöyle:

Serbest stil: İbrahim Bera Kıvrak (45 kilo), Vessam Kasem (48 kilo), Muhammed Gölha (51 kilo), Yusuf İslam Kara (71 kilo), Yiğit Aktaş (110 kilo)

Grekoromen: Mehmet Turan (45 kilo), Şamil Şahan (48 kilo)

Kadınlar: Havin Selçuk (40 kilo)