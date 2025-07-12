Türkiye 16 Yaş Altı Sutopu Şampiyonasında İspanya'ya Mağlup Oldu

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası klasman maçında Türkiye, İspanya'ya 17-11 mağlup oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 5-3 önde tamamlayan İspanya, ikinci periyodu da 10-6 önde kapattı. Üçüncü periyodu 14-9'luk skorla önde kapatan İspanya, maçı da 17-11 kazandı.

Bir diğer klasman mücadelesinde ise Yunanistan, Sırbistan'ı 19-18'lik skorla geçti.

Türkiye ile Sırbistan, yarın 7.'lik için karşı karşıya gelecek.