Türkiye 16 Yaş Altı Sutopu Şampiyonasında İspanya'ya Mağlup Oldu
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası klasman maçında Türkiye, İspanya'ya 17-11 kaybetti. İspanya karşılaşmanın periyotlarını önde tamamlayarak maçı kazandı. Türkiye, yarın Sırbistan ile 7.'lik için mücadele edecek.
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası klasman maçında Türkiye, İspanya'ya 17-11 mağlup oldu.
Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 5-3 önde tamamlayan İspanya, ikinci periyodu da 10-6 önde kapattı. Üçüncü periyodu 14-9'luk skorla önde kapatan İspanya, maçı da 17-11 kazandı.
Bir diğer klasman mücadelesinde ise Yunanistan, Sırbistan'ı 19-18'lik skorla geçti.
Türkiye ile Sırbistan, yarın 7.'lik için karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor