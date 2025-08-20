Türkiye, 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'yi Yendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ilk maçında İsviçre'yi 52-29 mağlup ederek galibiyetle başladı. Milli takım, gruptaki ikinci maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak.

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ilk maçında İsviçre'yi 52-29 mağlup etti.

Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 27-14 önde gitti.

Üçüncü periyodu 44-20 önde kapatan milli takım, karşılaşmadan 52-29'luk galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.