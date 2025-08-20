Türkiye, 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'yi Yendi
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ilk maçında İsviçre'yi 52-29 mağlup ederek galibiyetle başladı. Milli takım, gruptaki ikinci maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak.
Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 27-14 önde gitti.
Üçüncü periyodu 44-20 önde kapatan milli takım, karşılaşmadan 52-29'luk galibiyetle ayrıldı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak.