Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Macaristan'a yenildi
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Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'a 70-59 yenildi. İlk maçta mağlup olan milli takım, ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'a 70-59 yenildi.
İzmir'de başlayan şampiyonada B Grubu'nda yer alan milli takım, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Macaristan ile karşı karşıya geldi.
İlk yarıyı 37-26 geride kapatan milli takım, maçı da 70-59 kaybetti.
Milli takım, ikinci maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Spor