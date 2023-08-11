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Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Macaristan'a yenildi

Spor Haberleri

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'a 70-59 yenildi. İlk maçta mağlup olan milli takım, ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'a 70-59 yenildi.

İzmir'de başlayan şampiyonada B Grubu'nda yer alan milli takım, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Macaristan ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 37-26 geride kapatan milli takım, maçı da 70-59 kaybetti.

Milli takım, ikinci maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Spor

Macaristan basketbol Türkiye Spor Haberler

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