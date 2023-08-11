Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Macaristan'a yenildi

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'a 70-59 yenildi. İlk maçta mağlup olan milli takım, ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.