Türkiye 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'ya yenildi

Türkiye, Basketbol FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 74-60 yenildi. İlk yarıyı geride kapatan milli takım, maçı da kaybetti. Yarın Karadağ ile karşılaşacak.