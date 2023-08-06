Türkiye 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'ya yenildi
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Türkiye, Basketbol FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 74-60 yenildi. İlk yarıyı geride kapatan milli takım, maçı da kaybetti. Yarın Karadağ ile karşılaşacak.
Basketbol FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 74-60 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanan maçta milli takım Slovenya ile karşılaştı.
İlk yarıyı 48-36 geride kapatan milli takım, maçı da 74-60 kaybetti.
16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 22.00'de Karadağ ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor