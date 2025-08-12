Türkiye 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Finlandiya'yı 84-52 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Milliler, etkili bir performans göstererek rakiplerini geride bıraktı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen şampiyonanın son 16 turu maçında ay-yıldızlı ekip, Finlandiya ile karşılaştı. Olimpik Salon'da yapılan müsabakanın ilk çeyreği çekişmeli geçti. Türkiye, bu bölümü 19-17 üstün kapattı. İkinci ve üçüncü çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan milliler, devre arasına 39-22 önde girdiği karşılaşmanın üçüncü periyodunu 66-28 önde tamamladı.
Son çeyrekte yakaladığı bu avantajı iyi kullanan Türkiye, sahadan 84-52 galip ayrıldı. Bu skorla çeyrek finale yükselen ay-yıldızlı takım, Sırbistan-Yunanistan maçının galibiyle eşleşecek.
Ay-yıldızlı takımda 19'ar sayı üreten oyunculardan Noyan Tolan 10, Darius Karutasu ise 8 ribauntluk katkıyla galibiyette başrolü oynadı. Ömer Kutluay 16 sayı 8 asist, Ömer Alp Elitaş ise 11 sayı, 9 ribauntla takıma katkı sundu.
Finlandiya'da çift haneli skor üreten tek oyuncu 13 sayıyla Terell Hopkins oldu.