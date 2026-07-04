Haberler

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası Antalya'da yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Avusturya'yı 6-5 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye, Antalya'da düzenlen 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nı zirvede tamamladı.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya ilçesinde yapılan şampiyonada mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, finalde Avusturya'yı 6-5 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Grup aşamasında Avusturya ile 3-3 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'ı 8-0, Ukrayna'yı ise 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı 7-5 mağlup etti.

Yarı finalde Hırvatistan ile normal süresi 4-4 tamamlanan karşılaşmayı seri atışlar sonunda 2-1 kazanan milli takım, adını finale yazdırdı.

Finalde grup aşamasında berabere kaldığı Avusturya ile yeniden karşılaşan Türkiye, rakibini 6-5 mağlup ederek 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
İstanbul'da yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Belediyeyi defalarca aradık ama...

İstanbul'u vuran sağanakta büyük zarar! Esnaf isyan ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı

Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı

Lüks yolcu gemisinde salgın alarmı! Yüzlerce kişi karantinada

Yargıtay, siyasetçiye 'pislik' demeyi hakaret saymadı

Yargıtay'dan ezber bozan karar! Siyasetçilere bunu demek hakaret değil
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti

Ünlü sunucuyu yıkan ölüm: Nereden bilebilirdim ki...
'CHP'yi salın' diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş

"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş