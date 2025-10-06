Turkish Airlines World Golf Cup İstanbul Ayağı Gerçekleşti

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) destekleriyle 2013 yılından bu yana düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup (TAWGC) serisinin İstanbul ayağı tamamlandı.

Turkish Airlines World Golf Cup, 4–5 Ekim tarihlerinde Kemer Country Club'ta gerçekleştirildi. Turnuvaya, THY'nin kurumsal ve program ortaklarının yanı sıra iş dünyasından önemli isimlerin de yer aldığı 200 amatör golfçü katıldı. Dünya genelinde en prestijli amatör golf turnuvalarından biri haline gelen organizasyon, bu yıl da büyük ilgi gördü.

Turnuvada kadınlarda Neriman Erim 40 puanla, erkeklerde ise Özcan Derviş 44 puanla şampiyon olarak Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek büyük finale katılmaya hak kazandı.

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Turkish Airlines World Golf Cup, sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki misafirlerimizle buluştuğumuz güçlü bir iletişim köprüsüdür. İstanbul'da gerçekleşen bu önemli buluşmada golf tutkusunu paylaşan tüm katılımcıları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Turnuvamız, sporun birleştirici gücünü ve dostluğun küresel boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Türk Hava Yolları olarak bu değerli yolculuğu desteklemeye ve daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu seride kazanan Neriman Erim ve Özcan Derviş'i tebrik ediyor, Antalya'daki büyük finalde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

2013 yılından bu yana 83 ülke ve 130 destinasyonda gerçekleştirilen organizasyonda bugüne kadar 15 binden fazla amatör golfçü mücadele etti. Kasım ayında Antalya'da yapılacak büyük finalle birlikte turnuva sayısı 130'a ulaşacak.

Turnuva sonuçları şu şekilde:

Mens Gross: Kerem Tanpolat

Ladies Gross: Nursel Çökelek

Ladies Cat A: 1- Neriman Erim, 2- Bahar Gündoğar, 3- Gülay Dora

Ladies Cat B: 1- Malike Bileydi Koç, 2- Naz Babaoğlu, 3- Kudusi Gulinigeer

Mens Cat A: 1- Özcan Derviş, 2- Ahmet İskender Kaya, 3- Hasan Tunç

Mens Cat B: 1- Fırat Bekiroğlu, 2- Tuncay Tetik, 3- Fikret Coşar

Mens Nearest To The Pin: Cumhur Ersin

Ladies Nearest To The Pin: Çağla Metin

Finalistler:

Özcan Derviş – Neriman Erim