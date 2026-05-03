Haberler

Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası sona erdi

Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turnuvada İsveçli sporcu Mikael Lindberg, eksi 10 vuruşla birinciliği elde etti - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Spora ve spor tesislerine yapılan yatırımlar dolayısıyla Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor"

DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya'da organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nda İsveçli sporcu Mikael Lindberg şampiyon oldu.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvanın son gününe, eksi 7'şer vuruşla İsveçli Mikael Lindberg ve Portekizli Daniel Rodrigues ile eksi 6 vuruşla İtalyan Guido Migliozzi avantajlı girdi.

Etkili performansını final etabında da sürdüren Lindberg, eksi 10 vuruşla turnuvada şampiyonluğu elde etti. Turnuvada ikinciliği ise eksi 8 vuruşla Migliozzi ve Rodrigues paylaştı.

Turnuvada üçüncülüğü ise eksi 7'şer vuruşla Ewen Ferguson, Darius Van Driel ve Jacob Skov Olesen aldı.

Türk oyuncu Leon Açıkalın ise turnuvayı artı 5 vuruşla bitirdi.

Bakan Bak: "Türkiye spor organizasyonlarını başarıyla gerçekleştiriyor"

Turnuvanın ardından düzenlenen törende Mikael Lindberg'e ödülünü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, turnuvanın heyecanlı geçtiğini, yağışa rağmen önemli bir izleyici ilgisi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora önemli destekler verdiğine dikkati çeken Bak, "Sporun içinden bir Cumhurbaşkanımız olduğu için çok şanslıyız. Spora ve spor tesislerine yapılan yatırımlar dolayısıyla Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için çaba gösterdiklerini belirten Bak, "Zor bir süreçte, coğrafyada bulunmamıza, etrafımızda pek çok olaylar gerçekleşmesine rağmen güvenli ülke, güvenli liman Türkiye spor organizasyonlarını başarıyla gerçekleştiriyor. Her şey güçlü Türkiye için." diye konuştu.

Kazanan sporcuyu tebrik eden Bak, Türkiye Golf Federasyonu ve Türk Hava Yolları'na (THY) da teşekkür etti.

Törene AK Parti Antalya Milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, THY Genel Müdür Yardımcısı Harun Baştürk, Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
İsrailli bakanın doğum gününde skandal 'urgan' pastası: Bazen hayaller gerçek olur

İsrailli bakandaki küstahlığa bakın! Pasta ayrı, yazı ayrı skandal
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte

Komşuda para tarihi dipte!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak

67 yıllık gıda devi iflas etti! Yerel marketlerin vazgeçilmeziydi
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
Brezilya'da Shakira fırtınası! 2 milyon hayranı tempo tutarak eski eşi Pique'ye küfür etti

2 milyon hayranı tempo tutarak eski eşine küfür etti
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak

67 yıllık gıda devi iflas etti! Yerel marketlerin vazgeçilmeziydi
İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi

Turiste akılalmaz tuzak! Bakanlık harekete geçti, fatura kesildi
Almina'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin ağıtları yürek dağladı

11 yaşındaki Almina'ya son veda! Annenin ağıtları yürekleri dağladı