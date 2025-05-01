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Türkelispor, Sinop'ta Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

Türkelispor, Sinop'ta Şampiyonluk Sevinci Yaşadı
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Sinop Büyükler 1. Amatör Futbol Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu Türkelispor, deplasmanda Gerzespor'u 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar, kutlamalar eşliğinde bu başarıyı coşkuyla kutladı.

Sinop Büyükler 1. Amatör Futbol Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu Türkelispor oldu. Deplasmanda Gerzespor'u 2-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Türkelispor, ilçede büyük bir coşkuyla karşılandı.

Maçın ardından Köprübaşı mevkiinde toplanan taraftarlar, takımlarını meşaleler ve sloganlarla karşıladı. Şampiyonluk kutlamaları, ilçede düzenlenen araç konvoyu ile devam etti. Taraftarlar, ilçenin ana caddesinde yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Burada davul zurna eşliğinde kutlamalar doruğa ulaştı.

Türkelispor'un elde ettiği bu başarı, ilçe halkına büyük gurur yaşattı. Taraftarlar, takımlarını alkışlar ve tezahüratlarla bağrına basarken, kulüp yönetimi ve futbolcuların da kutlamalara katılması renkli görüntülere sahne oldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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