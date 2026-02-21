Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu, il şampiyonu oldu

Sinop Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu takımı, okul sporlarında il şampiyonu olarak Ordu'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu takımı, il genelinde düzenlenen okul sporları yarışmalarında büyük bir başarıya imza attı. Turnuvada kıyasıya mücadele eden Türkeli takımı, Sinop il şampiyonu oldu.

Elde edilen başarının ardından takım, Ordu'da gerçekleşecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Öte yandan, aynı zamanda Türkelispor U-12 altyapısında forma giyen öğrenciler, ödül töreninin ardından kulübün teknik direktörü Ümit Demir'i ziyaret etti. Genç sporcuları tebrik eden Demir, Türkiye şampiyonası sürecinde de takıma başarı dileklerini iletti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı