Haberler

Türkeli Anadolu Lisesi'nden 5 il birinciliği

Türkeli Anadolu Lisesi'nden 5 il birinciliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, Sinop Gazi Çelebi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Kategorisi müsabakalarında 5 il birinciliği, 13 il ikinciliği ve 2 il üçüncülüğü kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve Sinop'u temsil etme hakkı kazandı.

Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, Sinop Gazi Çelebi Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Kategorisi müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı.

Sağ ve sol kolda gerçekleştirilen karşılaşmalarda Türkeli Anadolu Lisesi sporcuları; 5 il birinciliği, 13 il ikinciliği ve 2 il üçüncülüğü kazanarak toplamda çok sayıda madalya elde etti. Elde edilen bu dereceler, okulun spor alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Müsabakalarda kendi kategorilerinde il birincisi olan Sinem Can, Ayşenur Engin ve Hüseyin Özkaya, bu başarılarıyla Karadeniz Bölge Grupları müsabakalarında Sinop ilini temsil etme hakkı kazandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
4 katlı binanın çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü

Sabah uyandıklarında araçlarını böyle buldular
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı

İş bırakan memurlar TBMM'nin önünde böyle ablukaya aldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
title