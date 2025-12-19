Türkeli Anadolu Lisesi'nden 5 il birinciliği

Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, Sinop Gazi Çelebi Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Kategorisi müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı.

Sağ ve sol kolda gerçekleştirilen karşılaşmalarda Türkeli Anadolu Lisesi sporcuları; 5 il birinciliği, 13 il ikinciliği ve 2 il üçüncülüğü kazanarak toplamda çok sayıda madalya elde etti. Elde edilen bu dereceler, okulun spor alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Müsabakalarda kendi kategorilerinde il birincisi olan Sinem Can, Ayşenur Engin ve Hüseyin Özkaya, bu başarılarıyla Karadeniz Bölge Grupları müsabakalarında Sinop ilini temsil etme hakkı kazandı. - SİNOP