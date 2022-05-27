Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final heyecanı başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final heyecanı başlıyor

AA - Kemal Çolak - Spor
 - Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final heyecanı başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı, yarın oynanacak Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı, yarın oynanacak Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

İki ekip, Vefa Stadı'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Yarı finaldeki bir diğer eşleşmede ise Beşiktaş Vodafone ile ALG Spor, ilk maçlarını 30 Mayıs Pazartesi günü yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmaların rövanşı, 5 Haziran'da oynanacak.

AA / Kemal Çolak - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Fatih Karagümrük, Play Off, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title