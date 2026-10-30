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Turka Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü'nü 3-2 yendi

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Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Turka Esenler Erokspor, konuk ettiği KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yendi. Keçiörengücü ise haftanın açılışında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Furkan Orak (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç, Janvier (Dk. 86 Tugay Kaçar), Mikail Okyar, Faye, Recep Niyaz (Dk. 77 Ferhat Yazgan), Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Zeqiri), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 68 Burak Çoban)

KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Duhan Aksu (Dk. 46 Abdullah Çelik), İshak Karaoğul, Erkam Develi, Roshi (Dk. 57 Raice), Jefferson (Dk. 73 Halil Can Ayan), Fofana, Diouf (Dk. 37 Nabian-Dk. 73 Ezeh)

Goller: Dk. 15 Diouf, Dk. 78 İshak Karaoğul (KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü), Dk. 51 Faye, Dk. 53 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 64 Bahadır Öztürk (Turka Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Yusuf Erdoğan, Dk. 27 Claro, Dk. 48 Janvier, Dk. 90 Bahadır Öztürk (Turka Esenler Erokspor), Dk. 81 Wellington, Dk. 86 Ezeh, Dk. 90 Raice (KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Turka Esenler Erokspor, konuk ettiği KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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