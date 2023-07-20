Hava Kuvvetleri'nin akrobasi Timi Türk Yıldızları, Isparta semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri uçuşu öncesinde 4 uçakla gerçekleştirilen keşif uçuşu, Ispartalılara muhteşem bir gösteri vaat ediyor.

Türk Yıldızları Isparta'da keşif uçuşu gerçekleştirdi

ISPARTA - Hava Kuvvetleri'nin akrobasi Timi Türk Yıldızları, 4 uçak ile Isparta semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Isparta Belediyesi Lavanta Günleri Gençlik Festivali etkinlikleri çerçevesinde cumartesi günü 6 uçakla 30 dakika sürecek gösteri uçuşu öncesinde Hava Kuvvetleri'nin akrobasi Timi Türk Yıldızları, gösteri öncesi 4 uçak ile Gökkubbe Fuar alanında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Büyük gün ise cumartesi gerçekleşecek Türk Yıldızları muhteşem ve senkronize uçuşlarını Ispartalılar için yapacak.