Türk Yıldızları Balıkesir'de Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi
Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Balıkesir Merkez Havaalanı çevresinde yaklaşık yarım saatlik bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi ve akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Balıkesir Merkez Havaalanı çevresinde yaklaşık yarım saatlik bir gösterilerini sunan Türk Yıldızlarını vatandaşlar ilgiyle izledi.
Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti, bazıları da alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.
Kaynak: AA / Spor