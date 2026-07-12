Türk Yelkenciliği Tarihi Bir Zaferle Dünya Şampiyonu Oldu

İSPANYA'da 3-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2026 iQFOiL Youth & Junior Dünya Şampiyonası'nda Türk yelkenciliği tarihi bir zafere imza attı. 36 ülkeden 399 sporcunun katıldığı organizasyonda, İzmirli EMR Windsurf & Sailing Club sporcuları sergiledikleri üstün performansla Türkiye'yi zirveye taşıdı.

Şampiyonada elde edilen sonuçlarla Türkiye, iQFOiL branşında ' Dünya Takım Şampiyonu' ünvanını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

PARLA KABASAKAL YİNE DÜNYA ŞAMPİYONU

Milli sporculardan Parla Kabasakal, yaş kategorisi yükselmesine rağmen başarısını sürdürerek U17 Kızlar kategorisinde yeniden Dünya Şampiyonu oldu.

U15 Kızlar kategorisinde ise Zeynep Mavioğlu dünya şampiyonluğunu göğüslerken, takım arkadaşı Doğa Çoker aynı kategoride dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

MİLLİ TAKIMIN OMURGASI EMR'DEN

15 kişilik iQFOiL Milli Takımı'nın 9 sporcusunu kendi altyapısından yetiştiren EMR Windsurf & Sailing Club, tek bir şampiyonada 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak organizasyonun en başarılı kulübü olmayı başardı.

Kulübün Kurucu Başantrenörü Emirşah Polat, zaferin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"En büyük ödülümüz, çocuklarımızın İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmesi ve Türk bayrağını zirvede dalgalandırmasıdır. Bu başarı yıllarca süren disiplinli çalışmanın, dökülen alın terinin eseridir. Tüm sporcularımızı, ailelerini ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı