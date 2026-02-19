Haberler

Erkek voleybolunda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu

Erkek voleybolunda Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları, çeyrek ve yarı finaldeki rakiplerini belirledi. Ziraat Bankkart, Asseco Resovia Rzeszow-Knack Roeselare galibiyle, Galatasaray HDI Sigorta ise Greenyard Maaseik ile eşleşti. Fenerbahçe Medicana ve Altekma'nın da rakipleri belli oldu.

Erkek voleybolunda Avrupa kupalarında boy gösteren Türk takımlarının üst turlardaki rakipleri belli oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen Ziraat Bankkart, Asseco Resovia Rzeszow-Knack Roeselare eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesini bitirerek yoluna CEV Kupası'nda devam eden Galatasaray HDI Sigorta ise Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik ile eşleşti. Organizasyonda yer alan Fenerbahçe Medicana ise bugün oynayacağı Orion Stars maçında tur atlaması durumunda Slovenya ekibi ACH Volley Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde Romanya'nın SCM Zalau ekibini yenerek tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdıran Altekma ise İtalya temsilcisi Allianz Milano ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
