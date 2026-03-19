Haberler

Türk Telekom, yarı finale yükseldi

Güncelleme:
Eurocup çeyrek finalinde Türk Telekom, Sırbistan'da Hapoel Jerusalem'i 91-90 yenerek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş'ın ardından yarı finale adını yazdıran üçüncü Türk takımı oldu.

Eurocup çeyrek final mücadelesinde Türk Telekom, Sırbistan'da karşılaştığı İsrail takımı Hapoel Jerusalem'i 91-90 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş'ın ardından yarı finale adını yazdıran 3. Türk takımı oldu.

Salon: Ranko Zeravica Sports Hall

Hakemler: Rain Peerandi, Michele Rossi, Franko Gracin

Jerusalem: Smith 8, Harper 29, Wiley 16, Paretsky, Winston 9, Huber 3, Lamb 5, Mobley 7, Zoosman 10, James 3, Skapintsev

Başantrenör: Yonatan Alon

Türk Telekom: Devoe, Allman 25, Berkan Durmaz 3, Alexander 3, Usher 11, Smith 25, Trifunovic 17, Simonovic 3, Doğuş Özdemiroglu 4, Bankston

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 25-19

Devre: 50-46

3. Periyot: 67-63 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
