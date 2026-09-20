Türk Telekom, Yalçın Efe Turnuvası'nda Maroussi'yi 85-76 yenerek şampiyon oldu

Türk Telekom, Yalçın Efe Turnuvası'nda Maroussi'yi 85-76 yenerek şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nın kapanış maçında Yunanistan'ın Maroussi takımını 85-76 yenerek şampiyon oldu. İlk maçta Aliağa Petkimspor'u 73-70 yenen Türk Telekom, organizasyonu ödül töreniyle tamamladı.
Türk Telekom, 6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nın kapanış maçında Yunanistan'ın Maroussi takımını 85-76 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.
Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve sezon öncesi hazırlık kapsamında düzenlenen organizasyonun ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 73-70 yenmeyi başaran Türk Telekom, turnuvayı da birincilikle tamamladı.
Turnuvanın diğer maçında Aliağa Petkimspor, Maroussi'yi 73-61 mağlup etmişti.
Organizasyon, ödül töreni ve madalya takdimiyle sona erdi.
Kaynak: AA