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Türk Telekom, Yalçın Efe Turnuvası'nda Maroussi'yi 85-76 yenerek şampiyon oldu

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Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nın kapanış maçında Yunanistan'ın Maroussi takımını 85-76 yenerek şampiyon oldu. İlk maçta Aliağa Petkimspor'u 73-70 yenen Türk Telekom, organizasyonu ödül töreniyle tamamladı.

Türk Telekom, 6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nın kapanış maçında Yunanistan'ın Maroussi takımını 85-76 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve sezon öncesi hazırlık kapsamında düzenlenen organizasyonun ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 73-70 yenmeyi başaran Türk Telekom, turnuvayı da birincilikle tamamladı.

Turnuvanın diğer maçında Aliağa Petkimspor, Maroussi'yi 73-61 mağlup etmişti.

Organizasyon, ödül töreni ve madalya takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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