Basketbol Süper Ligi'nde ertelenen Türk Telekom-Safiport Erokspor maçı yarın oynanacak

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ertelenen Türk Telekom ile Safiport Erokspor karşılaşması, 6 Nisan yerine yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası yarı finalinde mücadele etmesi nedeniyle 6 Nisan yerine ileri bir tarihe alınan maç, saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Başkent ekibi 17 galibiyet, 8 mağlubiyetle 5'inci, Safiport Erokspor ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle puan tablosunun 8'inci sırasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
