Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Panionios'a konuk olacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panionios ile deplasmanda mücadele edecek. Maç, TSİ 20.30'da başlayacak.

Glyfada Makis Liougas Spor Salonu'nundaki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Türk Telekom, 9 galibiyet 5 mağlubiyetle 4'üncü, Panionios ise 2 galibiyet 12 mağlubiyetle puan tablosunun son basamağında bulunuyor.

Organizasyonun ilk yarısındaki maçta Türk Telekom, rakibini evinde 95-67 mağlup etti.

