Türk Telekom, London Lions'ı Mağlup Etti

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında Türk Telekom, deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımını 89-77 mağlup etti.

Başkent Londra'daki Copper Box Arena'da oynanan B Grubu mücadelesinin ilk yarısı, Türk Telekom'un 45-42 üstünlüğüyle geçildi.

Ev sahibi ekipte 16'şar sayıyla Joel Scott ve Kameron Mcgusty, Türk Telekom'da ise 22 sayıyla Kyle Allman, maçın en skorer isimleri oldu.