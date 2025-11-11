Türk Telekom, Lietkabelis ile Deplasmanda Karşılaşacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında yarın Litvanya'nın Lietkabelis takımıyla karşılaşacak. Maç, Kalnapilio Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak.
Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.
Grupta Türk Telekom 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2'nci, Lietkabelis ise 1 galibiyet, 5 yenilgiyle 9'uncu sırada yer alıyor.
İki ekip arasındaki son 5 karşılaşmada Türk Telekom'un 4-1 üstünlüğü bulunuyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor