Türk Telekom, Lietkabelis ile Deplasmanda Karşılaşacak

Güncelleme:
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında yarın Litvanya'nın Lietkabelis takımıyla karşılaşacak. Maç, Kalnapilio Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında yarın deplasmanda Litvanya kulübü Lietkabelis ile karşılaşacak.

Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Grupta Türk Telekom 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2'nci, Lietkabelis ise 1 galibiyet, 5 yenilgiyle 9'uncu sırada yer alıyor.

İki ekip arasındaki son 5 karşılaşmada Türk Telekom'un 4-1 üstünlüğü bulunuyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
