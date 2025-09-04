Haberler

Türk Telekom, Gloria Pre-Season Games'te Lokomotiv Kuban'a Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 basketbol turnuvasında Türk Telekom, Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban'a 81-77 mağlup oldu. Maç, eşitliklerle dolu bir mücadeleye sahne oldu.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'a 81-77 yenildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği, 15-15 eşitlikle tamamlandı. Lokomotiv Kuban, devre arasına 41-38 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 55-55 eşitlikle geçilen karşılaşma Lokomotiv Kuban'ın 81-77 üstünlüğüyle sona erdi.

Yarın Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Esenler Erokspor ve Trabzonspor-Türk Telekom maçlarının yapılacağı Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı

14 senelik evlilik 5 dakikada bitti: Aldatma ve ihanet...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere Milli Takımı'nın ilk Müslüman futbolcusu Djed Spence oldu

İngiltere Milli Takımı'na çağrılan ilk Müslüman futbolcu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.