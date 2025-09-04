Türk Telekom, Gloria Pre-Season Games'te Lokomotiv Kuban'a Yenildi
Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 basketbol turnuvasında Türk Telekom, Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban'a 81-77 mağlup oldu. Maç, eşitliklerle dolu bir mücadeleye sahne oldu.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği, 15-15 eşitlikle tamamlandı. Lokomotiv Kuban, devre arasına 41-38 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 55-55 eşitlikle geçilen karşılaşma Lokomotiv Kuban'ın 81-77 üstünlüğüyle sona erdi.
Yarın Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Esenler Erokspor ve Trabzonspor-Türk Telekom maçlarının yapılacağı Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
