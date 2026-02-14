Haberler

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nde yarın Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak

Güncelleme:
Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Maç Ankara Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde 12 galibiyet ile 5. sırada bulunan Türk Telekom, lider Fenerbahçe Beko karşısında galibiyet arayacak. Ligin ilk yarısındaki maçta ise sarı-lacivertli takım, sahadan 92-84 galip ayrıldı.

Başkent ekibi, Süper Lig'de Aliağa Petkimspor'a 86-77 mağlup olurken BKT Avrupa Kupası'nda ise Niners Chemnitz'i 79-62 yendi.

Öte yandan Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Panathinaikos deplasmanında son saniye basketiyle 85-83 kazanan Fenerbahçe Beko, tüm kulvarlarda 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

