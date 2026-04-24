Türk Telekom eSüper Kupa'da 2025-2026 sezonu şampiyonu Kocaelispor oldu

Türk Telekom eSüper Kupa'da 2025-2026 sezonunun şampiyonu Kocaelispor oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF'nin Türk Telekom sponsorluğunda; Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı ve Türkiye Espor Federasyonunun (TESFED) katkılarıyla düzenlediği Türk Telekom eSüper Kupa'da final mücadeleleri gerçekleştirildi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ve Tivibu Spor'dan canlı yayımlanan Türk Telekom eSüper Kupa Finali'nde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor ve Samsunspor mücadele etti.

Kaybedenler yarı finaline Samsunspor ve Kocaelispor yükseldi. Samsunspor, Beşiktaş'ı 6-3; Kocaelispor ise Göztepe'yi 8-3 mağlup etti. Kaybedenler yarı finalinde Kocaelispor, Samsunspor'u 5-3 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Kazananlar finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 8-4 mağlup ederek büyük finale yükseldi.

Kaybedenler finalinde Kocaelispor, Galatasaray'ı 12-10 yenerek büyük finale yükselen ikinci takım oldu.

Büyük finalde, kazananlar finalinin galibi Fenerbahçe ile kaybedenler finalinin galibi Kocaelispor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kocaelispor kazandı ve şampiyon oldu.

Kocaelispor ayrıca Türkiye'yi eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası play-in turunda temsil etme hakkı kazandı.

Kocaelispor oyuncusu Kağan Sofuoğlu'na 2025-2026 sezonu Türk Telekom eSüper Kupası'nı eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ile Türk Telekom Sponsorluk Yönetimi ekibinden Sefa Yılmaz takdim etti.

TFF'den tebrik

TFF, Türk Telekom eSüper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Kocaelispor'u kutladı.

Federasyondan paylaşılan kutlama mesajında, "Türk Telekom eSüper Kupa'da Kocaelispor, Fenerbahçe'yi yenerek 2025-2026 sezonu şampiyonu olmuştur. Başarılarından dolayı Kocaelispor Başkanı Sayın Recep Durul'u, yönetim kurulunu, oyuncuları ve Kocaelispor camiasını tebrik ederiz." denildi.