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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda Venice'e 75-65 yenildi

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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında Umana Reyer Venice'e 75-65 mağlup oldu. İtalyan ekibi bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alırken, başkent kulübü 2. mağlubiyetini yaşadı.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında konuk olduğu Umana Reyer Venice'e 75-65 mağlup oldu.

Palasport Taliercio Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-16 önde tamamlayan ev sahibi takım, ikinci periyotta da farkı açarak devre arasına 39-29 üstün girdi.

İkinci devrede farkı azaltan Türk Telekom, üçüncü çeyrekte skoru 57-51 yapsa da Umana Reyer Venice mücadeleyi 75-65 kazandı.

Bu sonuçla İtalyan ekibi, ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Başkent kulübü ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
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