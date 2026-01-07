Haberler

Türk Telekom-Dolomiti Energia Trento maçının ardından

BKT Avrupa Kupası'nda Dolomiti Energia Trento'yu 92-86 yenerek moral bulan Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, son çeyrekteki savunma performanslarını eleştirerek konsantrasyon ve enerjiye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. hafta karşılaşmasında Dolomiti Energia Trento'yu 92-86 mağlup eden Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, kupada üst üste iki maç kaybettikten sonra bu galibiyete ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdem Can, "Son iki haftada BKT Avrupa Kupası'nda kaybettikten sonra bu maç özellikle sıralama açısından önemliydi. Yetenekli bir takıma karşı oynadık ama bizim için kabul edilemez olan şey, son çeyrekte yediğimiz 27 sayı. Aslına bakarsanız maçın geneline yaymaya çalıştığımız savunma sertliğini doğru şekilde kullanamamamız, bunun üzerine mutlaka çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Can, Avrupa'da üst üste kaybedilen maçlara ilişkin soruya, "Bourg maçını evimizde kaybettiğimizde son topa kadar geldik ve top kaybı yaparak kaybettik. Ondan sonra da Buducnost maçında son çeyrekte çok kötü bir savunma performansı sergiledik. Rakibimizin erken ataklarına hiç karşılık veremedik. Dolayısıyla onun sirayet ettiği bir son çeyrek yaşadık. Fakat bugün maçı kapatabildik. Bu şanssızlıkla açıklanabilecek bir şey değil. Savunma tamamen konsantrasyon ve enerji işidir. Konsantrasyonunuz ve enerjiniz üst düzeyde olmazsa istediğiniz kadar savunma bilginiz olsun doğru sonuçları alamazsınız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
