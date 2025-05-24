Türk Telekom, Bursaspor'u Mağlup Ederek Play-In Etabında Öne Geçti

Türk Telekom, Bursaspor'u Mağlup Ederek Play-In Etabında Öne Geçti
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Basketbol Süper Ligi Play-In etabında Türk Telekom, Bursaspor'u 74-70 yenerek 9-10'unculuk eşleşmesinde önemli bir galibiyet aldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Çisil Güngör

BURSASPOR: Julius 10, Michineau 8, Grantham 13, Sardep David Mutaf 11, Gavrilovic 3, Brown 15, Sharma 7, Berkay Candan 2, Mehmet Atalan, Ömer Utku Al 1

TÜRK TELEKOM: Berkan Durmaz 2, Alexander 13, Bess 5, Hanlan 9, Smith 6, İsmet Akpınar, Brown 16, Emre Melih Tunca 10, Rados 9, Mahir Ağva, Makoundou 4

1'İNCİ PERİYOT: 21-12

DEVRE: 31-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-48

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi Play-İn etabı 9-10'culuk sıra eşleşmesinde Bursaspor'u 74-70 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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