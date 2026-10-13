Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın İtalya'da Umana Reyer ile karşılaşacak

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın İtalya'da Umana Reyer ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda İtalya temsilcisi Umana Reyer ile karşılaşacak. Başkent ekibi, grupta averajla 4. sırada yer alıyor; İtalyan rakibiyle önceki maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Umana Reyer ile karşı karşıya gelecek.
Palasport Taliercio Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada ise Maxima Roma'yı 92-77 yendi.
B Grubu'nda tüm takımların birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunurken başantrenör Erdem Can yönetimindeki başkent ekibi, averajla 4. sırada yer alıyor.
Mavi-beyazlılar, İtalyan rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.