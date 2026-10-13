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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın İtalya'da Umana Reyer ile karşılaşacak

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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda İtalya temsilcisi Umana Reyer ile karşılaşacak. Başkent ekibi, grupta averajla 4. sırada yer alıyor; İtalyan rakibiyle önceki maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Umana Reyer ile karşı karşıya gelecek.

Palasport Taliercio Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada ise Maxima Roma'yı 92-77 yendi.

B Grubu'nda tüm takımların birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunurken başantrenör Erdem Can yönetimindeki başkent ekibi, averajla 4. sırada yer alıyor.

Mavi-beyazlılar, İtalyan rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA
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