Haberler

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm ile Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini konuk edecek. Maç, yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Mavi-beyazlılar, geçen sezon B Grubu'nu 10 galibiyet 8 mağlubiyetle 3. tamamlayarak 8'li final etabında Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile eşleşmişti.

Buducnost VOLI'yi 93-73 mağlup ederek bir üst tura yükselen Türk Telekom, Hapoel Shlomo'ya 67-61 yenilerek organizasyona çeyrek finalde veda etmişti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Altay Bayındır! 3 gol yediği maç taraftarları ikiye böldü

Yok artık Altay! 3 gol yediği maç taraftarları ikiye böldü
İstanbul'da 30 bin TL kira istenen evin hali herkesi isyan ettirdi

İstanbul'daki bu daire için istenen kira vatandaşları isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.