Haberler

Türk Telekom-BAXI Manresa maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, BKT Avrupa Kupası'nda BAXI Manresa'yı yenerek çeyrek finale yükseldiklerini, ancak öncelikle haftaya oynayacakları maça odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Basketbol BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda İspanyol kulübü BAXI??????? Manresa'yı eleyen Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, yalnızca bir maç kazandıklarını, artık haftaya oynanacak çeyrek finale odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Can, maça iyi hazırlanmalarını sağlayan antrenör ekibine teşekkür ederek "Rakibimizin yüksek tempoyla oynadığını biliyorduk ve bu tempoya kendimizi hazırlamaya çalıştık. Aslında o konuda iyi iş yaptık ama verdiğimiz 19 hücum ribaundu maçın içinde kalmalarını sağladı. Günün sonunda bir maç kazandık ve haftaya oynayacağımız maça, doğru şekilde, bir an evvel hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Can, çeyrek finalde karşılaşacakları İsrail ekibi Hapoel Midtown Jerusalem hakkında ise "Hapoel Jerusalem ligin en kuvvetli takımlarından biri. Zaten grubunu birinci bitirerek de bunu gösterdi. Çok sert basketbol oynayan, topu iyi paylaşan, atletik bir takım. Bu bir haftalık süreçte en iyi hazırlığı yapmamız gerekiyor ama ondan önce cumartesi oynayacağımız Karşıyaka maçı var. O konuda bir an evvel konsantre olup önce o maçı geçmeli, ondan sonra çarşamba gününe odaklanmalıyız." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü

FBI'dan Trump'ı ürkütecek uyarı: İran, o eyaletimizi vurabilir
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık

Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler! Oğul Hamaney'i işaret etti
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü

FBI'dan Trump'ı ürkütecek uyarı: İran, o eyaletimizi vurabilir
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu