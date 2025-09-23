Türk Telekom Basketbol, 2025-2026 Sezonuna Hazır

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Türk Telekom Basketbol, 2025-2026 sezonu öncesi medya günü etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında basketbolcular, önce yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenman gerçekleştirdi. Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda teknik heyet ile oyuncular, yeni sezona dair mesajlar da verdi. Teknik heyet ve oyuncular, takımın yeni sezona hazır gelecek adına umutlu olduklarını belirtti.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Türk Telekom'un forvet oyuncusu Berkan Durmaz, başarılı olmak için her maçı ayrı ayrı düşünmeleri gerektiğini ve taraftarların desteğini her zaman hissetmek istediklerini belirtti.

"Her maçı adım adım düşünmemiz lazım"

Avrupa'da ve Türkiye'de en üst sıralara tırmanmak olduğunu dile getiren Berkan Durmaz, "Öncelikle uzun bir sezon. Her maç adım adım düşünmemiz lazım. Özellikle ligde ve Avrupa'da yukarıda olmak istiyorsak alt sıradaki takımlara karşı hiçbir şekilde hata yapma şansımız yok. Bizim rakip gördüğümüz takımları da yenmemiz gerekiyor ki ilk 4 sırada bitirelim. Biz her zaman maça kazanmaya çıkıyoruz. O yüzden adım adım her maçı kazanmaya çıkıyoruz. Ben açıkçası Ankara seyircisini çok özledim. En son Fenerbahçe maçında güzel bir atmosfer yakalamıştık burada. Aynı şekilde bu sene de artarak devam edeceğini umuyorum. Çünkü biz sahada kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Özellikle Ankara'da maç kaybetmek istemiyoruz. Burayı mümkün olduğunca korumak istiyoruz. Türk Telekom'un hedefi her zaman Ankara basketbolunu en yukarı taşımak" diye konuştu. - ANKARA