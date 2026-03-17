Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can'ın odağı BKT Avrupa Kupası çeyrek finali Açıklaması

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakipleri İsrail ekibi Hapoel Midtown'ın gücüne dikkati çekerken, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdi.

BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde yarın İsrail'in Hapoel Midtown takımı ile karşılaşacak Türk Telekom'da başantrenör Can, AA muhabirine, Sırbistan'da tarafsız sahada oynanacak karşılaşmayı değerlendirdi.

Hapoel Midtown'ın şampiyon adaylarından biri olduğunu aktaran Can, şunları söyledi:

"Çok fizikli ve kuvvetli bir takıma sahipler. Hem bireysel yeteneklere hem de üst seviye tecrübesi olan oyunculara sahipler. Açıkçası çok zor bir maç bizi bekliyor. Onların fizikselliğine cevap verebilmek çok önemli. Biz üç günde bir maç yapıyoruz ama onlar son müsabakalarını 22 Şubat tarihinde oynadılar. Dolayısıyla o tarihten beri aslında maç yapmadan bizi bekliyorlar. Bunun hem artıları hem de negatif tarafları var. Maç ritminde kalmak önemli bir avantaj. Maç oynayarak bu süreçleri geçtiğiniz zaman, takım beraber kalıp maç ritmini yakalamış oluyor. Ancak öbür taraftan da tabii fiziksel güce sahip olmak böyle tek maçlarda çok önemli. O anlamda da rakibimizin bir avantajı olacaktır."

"Amacımız o an yapabileceğimizin en iyisini yapmak"

Hedeflerini gün gün belirlediklerinin altını çizen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye Kupası'nda yarı final oynayarak hedeflerimizden birini bir noktada bitirmiş olduk. Diğer bütün yarışmalarda da hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem BKT Avrupa Kupası'nda hedefimiz; her geçen maçı, her geçen turu daha iyi oynayabilmek, hem Ankara'da temsil ettiğimiz basketbolseverleri hem de ülkemizi, doğru mücadeleyi vererek gururlandırmak. O mücadele bizi nereye götürürse, amacımız o an yapabileceğimizin en iyisini yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Tarafsız sahada oynanacak karşılaşmada atmosferin farklı olacağını dile getiren Can, "Hem Ankara'daki basketbolseverlerin hem de bizi orada ülkemizi temsil eden, bir takım olarak gören herkesin bütün enerjisini bize göndermesini istiyoruz. Ülkemizi yarı finalde temsil edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.